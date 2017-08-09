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9 августа Среда

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Звёздный квартет сыграет в полуфинале футбольного Кубка Башкирии-2017

СПОРТ

Звёздный квартет сыграет в полуфинале футбольного Кубка Башкирии-2017 Фото: Коллаж Дмитрия Слезина

Звёздный квартет сыграет в полуфинале футбольного Кубка Башкирии-2017 Фото: Коллаж Дмитрия Слезина

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В среду, 9 августа, состоятся полуфиналы Кубка Башкортостана по футболу-2017. В них сыграют команды, занимающие четыре первых места в текущем чемпионате республики.

Действующий чемпион и нынешний лидер ГФК «Стерлитамак» гостит у «Витязя-ГТУ-2» в Уфе. Уфимцы представляют башкирский футбол в третьем российском дивизионе и там занимают место в ведущей пятёрке. Это первая встреча данных команд в кубковой башкирской истории.

В рамках чемпионата РБ в первом круге «Стерлитамак» выиграл у второго состава «витязей» скромно 1:0, поймав соперника на ошибке при розыгрыше штрафного.

В этот раз уфимцы выйдут в максимально боевом составе. Это случится на главной арене республики — стадионе «Нефтяник» в 17 часов.

Во втором полуфинале играют два свежеиспечённых сельских чемпиона, пока занимающих третью и четвертую позицию в регулярном чемпионате Башкирии. «Спартак» у себя в Туймазах примет жуковский «Старт-Альтаир». Каждая из команд выиграла в этом году Сельские игры по своей группе.

В первом круге текущего чемпионата «Старт-Альтаир» дома разгромил красно-белых, лучше использовав свои шансы, — 4:1. На кубковой тропе эти соперники встречались всего раз в своей истории — в прошлом розыгрыше «Спартак» в четвертьфинале выбил «Старт» из розыгрыша, победив на своём туймазинским поле со счётом 3:1. В том матче жуковцы наошибались вдоволь.

Нынешняя встреча также пройдёт в Туймазах. На этот раз гости выступят не в оптимальном составе, плюс для хозяев — своё поле и болельщики. Начало на стадионе «Спартак» — в 18 часов.

Теги: Футбол, Кубок Башкортостана-2017
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