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Пять вопросов о новом приложении для смартфона, которое «умеет» почти все

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ОБЩЕСТВО

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

Группа компаний VEON Ltd., работающая в России под брендом «Билайн», представила новое приложение для смартфонов. С его помощью можно звонить, писать сообщения, обмениваться фото и видео, слушать музыку и смотреть видеоролики, следить за новостями и читать статьи. Что умеет новая платформа, в чем ее преимущества для пользователей и почему VEON может быть интересен абонентам любых операторов, мы расспросили у разработчиков приложения.

1. Зачем нужен VEON, когда есть другие мессенджеры?

VEON предлагает пользователем новый подход: вместо нескольких приложений – одно. Это платформа для общения, развлечений и всего, что мы хотим и любим делать в интернете.

С помощью приложения можно отправлять текстовые и голосовые сообщения, создавать групповые чаты и беседы. Здесь же можно читать свежие новости и смотреть фильмы, получать специальные скидки на товары и услуги и даже оплачивать покупки в интернет-магазинах. И все это – не выходя из приложения и не переключаясь между окошками. А скоро у пользователей появится возможность формировать собственную новостную ленту – подписываться на интересующие каналы и аккаунты популярных людей.

2. VEON доступен только для абонентов «Билайн»?

Приложение действительно разработано компанией, которая работает в нашей стране под брендом «Билайн». Однако использовать VEON могут и абоненты других операторов. Правда, в этом случае за передачу данных может взиматься плата.

Использование платформы VEON для абонентов «Билайн» полностью бесплатно: внутри сети не тарифицируются сообщения, звонки и интернет-трафик. Кроме того, специально для таких клиентов в приложении доступен Личный кабинет, с помощью которого можно управлять услугами.

3. Какие скидки можно получить, пользуясь приложением?

Одним из первых партнеров приложения VEON в нашей стране стал интегрированный оператор, который объединяет в себе предложения разных компаний: можно со скидкой купить модную одежду и технику, приобрести нужную книгу или выгодно съездить в путешествие. Список партнеров компании постоянно расширяется, но уже сегодня в нем есть Lamoda, BurgerKing, Skyeng, Madrobots, Deezer, MasterCard, Studio+ и другие. Кстати, «умное» приложение будет предлагать пользователям товары и услуги на основе их интересов и их поведения в интернете.

4. Правда ли, что с помощью VEON можно будет оплачивать товары и услуги?

Поскольку одним из клиентов ГК VEON Ltd. является MasterCard, совсем скоро в приложении появится функция Masterpass. К онлайн-сервису можно будет привязать карту любого банка, это позволит оплачивать товары и услуги с помощью одной кнопки – «Оплата Masterpass». При этом абоненты «Билайн» на протяжении первых 6 месяцев с момента привязки банковской карты в приложении и подключения «Автооплаты» будут получать cashback на свой лицевой счет «Билайн» в размере 10% от суммы пополнения счета.

5. Как скачать приложение?

VEON можно скачать в Google Play и App Store, причем совершенно бесплатно. Более того, за установку приложения полагаются дополнительные скидки и бонусы от компании VEON. Приложение поддерживается на смартфонах с ОС Android (версия 4.1 и более поздние) или ОС iOS (версия 8 и более поздние).

Теги: Билайн
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