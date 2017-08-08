В Башкирии подсчитали, что может купить в месяц среднестатистический житель республики Фото: Depositphotos.com В Башкирии подсчитали, что может купить в месяц среднестатистический житель республики Фото: Depositphotos.com

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Статистики республики оценили покупательскую способность денежных доходов населения за январь-июнь этого года.

Как сообщал ранее «Башинформ», в первом полугодии ежемесячный среднедушевой доход в регионе превысил 24 693 рубля, или 99,1 процента к соответствующему периоду 2016 года.

Статистики выяснили, что на эту сумму можно приобрести около 83 кг говядины (кроме бескостного мяса) или почти 172 кг мороженой, не деликатесной рыбы.

На эти же деньги на каждого жителя республики приходится примерно 465 литров молока, более 51 кг сливочного или 253 литра подсолнечного масла.

Больше всего в Башкортостане на эту сумму можно купить куриных яиц – 4687 штук.

Приобрести сахар и хлеб получится меньше – 596 и 571 кг, соответственно.

Примерно одинаковые количественные показатели у пшеничной муки и картофеля. В месяц каждый житель Башкортостана может позволить купить себе 840 кг муки или 870 кг «второго хлеба».

Что же касается непродовольственных товаров, то согласно данным Башкортостанстата, на каждого жителя региона приходится одновременная покупка почти 12 мужских брюк или 18 мужских рубашек.

Женских блузок на эти же деньги можно купить несколько меньше – 13 штук, юбок – 12.

Другой вариант – оплата бензина и платных услуг. В месяц каждый житель республики может позволить себе заплатить за 684 литра бензина и почти 1145 раз проехаться в городском муниципальном автобусе.