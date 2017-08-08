В Башкирии задержаны члены экстремистской группировки Фото: УФСБ РФ по РБ В Башкирии задержаны члены экстремистской группировки Фото: УФСБ РФ по РБ

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сотрудники УФСБ по Башкортостану задержали членов ячейки международной религиозной экстремистской организации, запрещенной в России – «Таблиги Джамаат». Об этом сообщает «Комсомольская правда-Уфа».

В отношении четырех человек возбуждено уголовное дело. Трое молодых людей из Туймазинского и Шаранского района уже находятся под стражей, им предъявлены обвинения. Четвертый скрылся – беглеца объявили в федеральный розыск.

По оперативным данным, экстремистская группа до 2015 года была создана и действовала по указанию зарубежных кураторов после нейтрализации другой республиканской ячейки «Таблиги Джамаат», членов которой уже осудили.

Последователям также грозит длительный срок: до шести лет лишения свободы.