В Уфе взорвался баллон с углекислым газом

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сегодня около 17 часов в Службу спасения Уфы поступила информация о том, что в киоске, расположенном на улице Коммунаров, 61, произошел хлопок.

Как сообщается на сайте Службы спасения, «хлопок был следствием разгерметизации в помещении киоска пятилитрового баллона, заполненного углекислым газом». В результате инцидента никто не пострадал.