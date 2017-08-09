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9 августа Среда

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Каждое утро в эфир «Радио России Башкортостан» выходит передача «Минуты поэзии»

КУЛЬТУРА

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

В программе «Минуты поэзии» — литературные чтения и радиокомпозиции, составляющие основу золотого фонда башкирского радио. Программа создана на основе произведений башкирских поэтов и писателей. Радиокомпозиции озвучены известными актерами и культурными деятелями республики, есть уникальные записи в авторском исполнении поэтов. 9 августа в 08.35 в эфире «Радио России Башкортостан» на частоте 89,5 FM прозвучат стихотворения Кадима Аралбая «Ер һәм кеше», «Ватандаш», «Ҡарағай морон».

«Эти произведения мы записали со звукорежиссером Люцией Тимербаевой, я благодарен ей за то, что она сделала для моих стихов такой прекрасный звуковой фон — мелодию курая», — рассказывает народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай. — Стихотворение «Ер һәм кеше» строится на моих размышлениях о судьбе земли, о том, в чем же смысл жизни человека на земле? Я хочу донести мысль, о том, что мы должны охранять и защищать нашу землю как самих себя, ведь человек и земля — едины».

Теги: Радио России Башкортостан, поэзия
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