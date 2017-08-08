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8 августа Вторник

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АФК «Система» заявила очередной отвод судье по делу с «Роснефтью»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

АФК «Система» заявила очередной отвод судье по делу с «Роснефтью» Фото: автор

АФК «Система» заявила очередной отвод судье по делу с «Роснефтью» Фото: автор

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Арбитражном суде Башкортостана АФК «Система» 8 августа снова объявила отвод судье Ирине Нурисламовой. В прошлый раз, при рассмотрении дела 20 июля, АФК также заявляла отвод судье, рассматривающей иск «Роснефти» к корпорации на 170,6 млрд рублей, но в нем было отказано.

В зале суда выступили истцы и соистцы, после чего слово было передано ответчикам для представления своей позиции по иску. Представитель АФК сообщил о намерении оформить отвод. Потребовался перерыв. Затем суд взял на рассмотрение ходатайство об отводе судьи.

Председателем Арбитражного суда РБ было вынесено отклонение ходатайства об отводе. Дальнейшее рассмотрение дела отложено на 9 августа.

Теги: Роснефть, Башнефть, АФК Система, суд
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