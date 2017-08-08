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8 августа Вторник

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Уфимцы Ахмеров и Осипова - победители первенства Европы по международным шашкам

СПОРТ

Уфимцы Ахмеров и Осипова - победители первенства Европы по международным шашкам

Фото: пресс-служба ПШК &quot;Башнефть&quot;

Уфимцы Ахмеров и Осипова - победители первенства Европы по международным шашкам

Фото: пресс-служба ПШК &quot;Башнефть&quot;

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

На стартовавшем накануне в Витебске (Белоруссия) XIX первенстве Европы по международным шашкам разыграны первые комплекты медалей. Шашисты Башкортостана в классической программе завоевали четыре медали: две золотые, по одной серебряной и бронзовой. Лучшими в Европе стали Тамерлан Ахмеров среди юношей до 13 лет и Кристина Осипова среди юниорок до 19 лет. Серебро у кадетов (юношей до 16 лет) завоевал Даниил Ильин. Все трое — из Уфы. Бронзу среди юниорок до 19 лет выиграла Агата Парахина (Ишимбай). Каждый из призеров входит в группу подготовки профессионального шашечного клуба «Башнефть».

Всего в медальной копилке российской сборной 13 наград: пять бронзовых, по четыре серебряных и золотых. И общекомандное первое место. Вторые — хозяева площадки сборная Белоруссии, на третьем месте команда Нидерландов.

Сегодня, 8 августа, определятся обладатели медалей в быстрой программе (рапиде), в среду, 9 августа, — в молниеносной программе (блице).В них, помимо участников «классики», сыграют те спортсмены, которые отобрались на национальных первенствах из коротких программ (рапид и блиц) или занявшие в классике места ниже третьего.

Из Башкортостана на блиц и рапид приехали в основном участники группы «надежды» (до 10 лет) Тимур Мазитов, Георгий Косарев, Руфина Тавлыкаева, Камила Валиева, сообщили в пресс-службе шашечного клуба «Башнефть».

Теги: международные шашки
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