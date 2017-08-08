В уфимском этнопарке «Ватан» откроется юрта - музей башкирского быта

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В уфимском этнопарке «Ватан» откроется юрта «Ҡомартҡылы тирмә» — музей башкирского быта. Посетители смогут увидеть утварь и хозяйственный инвентарь, а также одежду и украшения.

Оформляет юрту Башкирский творческий центр «Ынйы». Как сообщил руководитель проекта Ильдус Кульсарин, юрта поделена на мужскую и женскую части. В первой представлены традиционный костюм джигита, оружие, охотничьи трофеи. Во второй — деревянная и латунная посуда, женские платья, ожерелья и серьги ручной работы. Экспонаты, собранные из частных коллекций, датируются от XVII века до наших дней. Национальные костюмы, женские украшения и ковры специально реконструированы для проекта.

Открытие юрты-музея запланировано на 9 августа, начало в 19.00.