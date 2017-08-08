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В Уфе с признаками отравления госпитализированы еще шесть человек

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе с признаками отравления госпитализированы еще шесть человек Фото: Олег Яровиков

В Уфе с признаками отравления госпитализированы еще шесть человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Еще шесть посетителей уфимского ресторана госпитализированы. Как сообщало агентство «Башинформ», накануне 15 человек были доставлены в городскую инфекционную больницу с признаками острой кишечной инфекции. Все они были гостями свадебного торжества в одном из ресторанов Уфы.

Специалисты отмечают, что число обратившихся за медицинской помощью может увеличиться, поскольку инкубационный период при пищевом отравлении составляет несколько дней.

«Инкубационный период достаточно большой, протяженный, до семи дней. Поэтому вероятность поступления больных в ближайшие дни еще вполне реальна. Причина отравления — какой возбудитель непосредственно — будет разъяснена гораздо позже, потому что бактериологические высевы делаются в течение пяти-семи дней», — рассказала в интервью телеканалу БСТ заместитель главного врача по лечебной части инфекционной больницы №4 Уфы Ирина Якупова.

Теги: здравоохранение, отравления
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