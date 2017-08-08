В Башкирии назвали среднюю зарплату Фото: Андрей Старостин В Башкирии назвали среднюю зарплату Фото: Андрей Старостин

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Средний размер заработной платы в Башкортостане, по состоянию на 1 июня, составил 28,6 тысячи рублей. Это на 5,2 процента больше, чем год назад. Такие данные приводит Министерство экономического развития региона.

Как сообщили в ведомстве, к концу текущего года средний размер заработной платы в республике планируется увеличить до 29,1 тысячи рублей, или 106 процентов.

На муниципальном уровне статистика по зарплате имеется только за I квартал. За это время увеличение среднемесячной заработной платы наблюдается практически во всех муниципалитетах. Исключение составляют лишь Салаватский и Балтачевский районы — минус 6,2 и 0,5 процента, соответственно.