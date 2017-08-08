В Башкирии значительно увеличен объем бюджетных ассигнований на бесплатную медицинскую помощь

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане на получение бесплатной медицинской помощи на 821,87 млн рублей увеличен объем бюджетных ассигнований на 2018 год. Об этом сообщили сегодня на заседании Президиума республиканского правительства.

Из 821,87 млн рублей на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медстрахования, приходится 250 млн.

232,2 млн рублей отводится на увеличение нормативов объемов амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя.

На оказание иных государственных услуг (работ) приходится 339,67 млн рублей.

«В 2019-2020 годах также запланировано ежегодное увеличение объема бюджетных ассигнований на эти цели, — подчеркнул министр здравоохранения Башкортостана Анвар Бакиров. — Принятые меры позволят приблизить нормативы объема медицинской помощи в республике к федеральным, а также сократить дефицит Программы государственных гарантий».

Кроме того, на 2017 год Минздраву Башкортостана из республиканского бюджета выделены 751,29 млн рублей на увеличение фондов оплаты труда отдельных категорий бюджетников, сообщили в пресс-службе правительства региона.