Молодежный состав ФК «Уфа» потерял первые очки Фото: ФК «Уфа»
Молодежный состав ФК «Уфа» потерял первые очки
Молодежный состав ФК «Уфа» потерял первые очки Фото: ФК «Уфа»
УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Молодежный состав ФК «Уфа» потерял первые очки в сезоне. В 5 туре молодежного первенства России в Премьер-лиге уфимцы сыграли в нулевую ничью с местным «Амкаром».
У «Уфы-молодежной» 13 очков. Следующий матч — 11 августа дома против сверстников из «Ростова».
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