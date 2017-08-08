Для взыскания убытков всё доказано - Роснефть

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Для взыскания убытков всё доказано: факт, размер, лицо, причинившее убытки. Есть и причинно-следственная связь — имущество было, а потом его не стало. Об этом в зале суда 8 августа сказал представитель «Роснефти».

По его словам, реорганизация затевалась исключительно для выгоды АФК «Система», которая понимала незаконность владения активом и действовала не как добросовестный и разумный акционер.

«Характер реорганизации обусловлен незаконным владением и недобросовестным приобретением ответчиками акций Общества «Башнефть», которые посредством реорганизации выводили имущество и денежные средства из Общества «Башнефть» в преддверии изъятия акций в пользу законного владельца — Российской Федерации», — отметил истец.

Представитель «Роснефти» заявил, что для взыскания убытков с основного общества необходимо наличие его вины в причинении убытков дочернему обществу.

Размер убытков, причиненных ответчиками, подтвержден доказательствами, представленными в материалах, в том числе заключением специалистов. Так как решение о реорганизации и ее условия были приняты и определены непосредственно ответчиками, соответственно, истцами доказана причинно-следственная связь между действиями ответчиков и причиненными ими убытками. Истцами доказана совокупность элементов, необходимых для взыскания с ответчиков причиненных ими Обществу «Башнефть» убытков.

Представители «Система-Инвест» попросили уточнить — как могли быть убытки, если была операционная прибыль?

Истец ответил, что операционная прибыль связана с текущей деятельностью.

«В нашем случае конкретно к добыче и переработке, к реализации нефти и нефтепродуктов. Необязательно спорные операции сразу приводят общество к минусу», — подчеркнул представитель «Роснефти».