Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.06 ↓

EUR 70.84 ↑

8 августа Вторник

Уфа   °

Для взыскания убытков всё доказано - Роснефть

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Для взыскания убытков всё доказано: факт, размер, лицо, причинившее убытки. Есть и причинно-следственная связь — имущество было, а потом его не стало. Об этом в зале суда 8 августа сказал представитель «Роснефти».

По его словам, реорганизация затевалась исключительно для выгоды АФК «Система», которая понимала незаконность владения активом и действовала не как добросовестный и разумный акционер.

«Характер реорганизации обусловлен незаконным владением и недобросовестным приобретением ответчиками акций Общества «Башнефть», которые посредством реорганизации выводили имущество и денежные средства из Общества «Башнефть» в преддверии изъятия акций в пользу законного владельца — Российской Федерации», — отметил истец.

Представитель «Роснефти» заявил, что для взыскания убытков с основного общества необходимо наличие его вины в причинении убытков дочернему обществу.

Размер убытков, причиненных ответчиками, подтвержден доказательствами, представленными в материалах, в том числе заключением специалистов. Так как решение о реорганизации и ее условия были приняты и определены непосредственно ответчиками, соответственно, истцами доказана причинно-следственная связь между действиями ответчиков и причиненными ими убытками. Истцами доказана совокупность элементов, необходимых для взыскания с ответчиков причиненных ими Обществу «Башнефть» убытков.

Представители «Система-Инвест» попросили уточнить — как могли быть убытки, если была операционная прибыль?

Истец ответил, что операционная прибыль связана с текущей деятельностью.

«В нашем случае конкретно к добыче и переработке, к реализации нефти и нефтепродуктов. Необязательно спорные операции сразу приводят общество к минусу», — подчеркнул представитель «Роснефти».

Теги: Роснефть, Башнефть, АФК Система, суд
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть