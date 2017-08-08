В городах Башкирии создают комфортную среду Фото: администрация Туймазинского района



В городах Башкирии создают комфортную среду Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городах Башкортостана успешно реализуется проект «Городская среда», предусматривающий создание на городских территориях комфортной среды. В частности, в ближайшее время большие перемены ждут город Туймазы. В Центральном городском парке культуры появятся новые детские и спортивные площадки, скамейки и урны, будет реконструировано освещение. В текущем году будут обустроены спортивная площадка и тротуары из асфальтобетона за гостиницей «Башкортостан»; на пересечении улиц Салавата Юлаева и Островского установят стелу с символикой города, построят сети уличного освещения на территории кругового движения; возле ЗАГСа установят малые архитектурные формы — «Карету новобрачных», «Дерево любви», цветочные композиции и чаши. Кроме того, будут благоустроены шесть дворовых территорий многоквартирных домов, сообщили в администрации муниципалитета.