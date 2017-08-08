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8 августа Вторник

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Аэропорт «Уфа» организует экскурсию для школьников

ОБЩЕСТВО

Аэропорт «Уфа» организует экскурсию для школьников Фото: Олег Яровиков

Аэропорт «Уфа» организует экскурсию для школьников Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

16 августа аэропорт «Уфа» приглашает школьников, которые мечтают связать свою жизнь с гражданской авиацией, на экскурсию в честь Дня воздушного флота России.

Школьникам представится уникальная возможность побывать на борту самолета и пообщаться с действующим экипажем. Также они смогут вблизи посмотреть на взлеты и посадки воздушных судов, понаблюдать за процессом их обслуживания.

Для участия в экскурсии необходима предварительная регистрация, уточнили в пресс-службе уфимского аэропорта. Для этого необходимо отправить номер телефона на электронную почту dfv@airportufa.ru. На экскурсию допускаются дети от шести до 18 лет в сопровождении взрослых. Количество мест ограничено.

Теги: аэропорт «Уфа», экскурсия
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