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8 августа Вторник

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Константин Толкачев: «Трагедия в Бирском районе - это очередной суровый урок»

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Трагедия в Бирском районе — это очередной суровый урок, напоминающий о должных мерах противопожарной безопасности. Если бы они соблюдались, возможно, люди, о которых сейчас вместе с их семьями скорбит вся республика, были бы живы.

Об этом заявил председатель Государственного Собрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев в ходе своего посещения села Угузево, в котором произошел пожар, унесший жизни девятерых человек.

Председатель республиканского парламента пообщался с представителями районной администрации и сельсовета, с очевидцами трагедии, выразил от имени Главы республики, депутатов Государственного Собрания, Правительства республики соболезнования родным и близким погибших.

«Происшествие очень трагическое, особенно с учетом того, что погибли дети. Мы, взрослые, не смогли их уберечь. От этого вдвойне тяжело», — сказал спикер республиканского парламента.

Константин Толкачев также побывал в городе Бирске, где встретился с активом района и ознакомился с ходом реализации проекта партии «Единая Россия» «Городская среда», сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.

Теги: пожарная безопасность
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