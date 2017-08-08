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8 августа Вторник

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В Башкирии пожарные извещатели будут устанавливаться в сельской местности

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Пожарные извещатели в первую очередь будут устанавливаться в сельской местности, в домах одиноких престарелых граждан и в домах, где проживают многодетные семьи. Об этом в прямом эфире программы «Говорите, мы вас слушаем!» на радиостанции «Маяк» в Уфе рассказали государственные инспекторы РБ по пожарному надзору Рустам Исламов и Артем Юртов. Речь шла об установке противопожарных извещателей и о профилактике пожаров в целом.

«Работа в этом направлении в республике началась с прошлого года в соответствии с указом главы Республики Башкортостан. В 2016 году было закуплено более двух тысяч противопожарных извещателей, которые установлены в местах проживания неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан и в домах, где проживают многодетные семьи», — рассказал инспектор по пожарному надзору Рустам Исламов.

Пожарный извещатель — техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о пожаре, устанавливается в местах проживания людей, там, где люди спят, в зонах отдыха. Устройство не требует дополнительных зон проводки, прикручивается и монтируется на стены, потолки и в первую очередь реагирует на дым, который возникает на начальной стадии пожара. При попадании дыма техническое средство начинает подавать громкий звуковой сигнал, и люди в случае возникновения пожара успевают покинуть помещение.

Полная запись программы доступна на сайте ГТРК.

Теги: профилактика пожаров, пожарные извещатели
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