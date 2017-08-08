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8 августа Вторник

Уфа   °

В Уфе будут учиться будущие актеры из Грузии, Монголии и Сирии

КУЛЬТУРА

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе будут учиться будущие актеры из Грузии, Монголии и Сирии. Секреты актерской профессии они будут осваивать в стенах единственного творческого вуза республики — Уфимского государственного института искусств им. Загира Исмагилова.

«Ждем на обучение иностранных студентов за счет тех квот, которые предоставляет федеральный бюджет в рамках образовательной программы Россотрудничества», — пояснил ответственный секретарь приемной комиссии Данир Аллабердин.

Также наряду с молодыми жителями республики в уфимский вуз этим летом по общему конкурсу поступили абитуриенты из Казахстана, Ижевска, Сыктывкара, Челябинской, Оренбургской областей, Якутии. Самый большой конкурс наблюдался на специальности «хореографическое искусство» и «актер театра и кино», где был отмечен конкурс семь человек на место.

В этом году на бюджетное отделение в Уфимский институт искусств поступили 89 абитуриентов. Их ждет учеба на музыкальном, художественном, театральном факультетах.

Теги: образование, Уфимский институт искусств
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