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Первая группа паломников из Башкирии отправится в хадж 20 августа

ОБЩЕСТВО

Первая группа паломников из Башкирии отправится в хадж 20 августа Фото: из открытых источников

Первая группа паломников из Башкирии отправится в хадж 20 августа Фото: из открытых источников

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Первая группа паломников из Башкортостана вылетит в Саудовскую Аравию для совершения хаджа 20 августа. Следующие вылеты верующих назначены на 21, 22 и 24 августа, сообщили в Духовном управлении мусульман республики (ДУМ РБ).

По словам руководителя отдела хадж ДУМ РБ Ильшата Хафизова, в этом году на мусульманских святынях в Мекке побывают около 600 жителей Башкортостана, из них более 300 по линии ДУМ РБ.

«Все остальные паломники приобрели путевки самостоятельно через централизованные организации мусульман России, такие как ООО «Муслим тур» (Совет муфтиев России), ООО «Хадж фонд» (Центральное ДУМ) и «ДУМ РТ Хадж» (Дум Республики Татарстан)», — уточнил представитель духовенства.

Как и в предыдущие годы, верующих будут сопровождать представители ДУМ РБ и медики.

«По приезду в Саудовскую Аравию мы советуем паломникам приобрести сим-карты местных операторов связи, раздаем им визитки со своими номерами. Это необходимо, если человек вдруг заболел или потерялся», — добавил Ильшат Хафизов.

На священную гору Арафат мусульмане поднимутся 31 августа. 1 сентября, с наступлением праздника Курбан-байрам, паломничество завершится.

Совершение хаджа обходится для верующих в довольно круглую сумму. Стоимость путевки для одного человека разнится от 115 до 175 тысяч рублей, в зависимости от программы «эконом» или «стандарт». Выгоднее приобретать такие туры заранее, советуют туроператоры.

Теги: мусульмане, религия, хадж
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