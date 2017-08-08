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8 августа Вторник

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Туристам из Башкирии предлагают бесплатную ночь в Стамбуле

ОБЩЕСТВО

Туристам из Башкирии предлагают бесплатную ночь в Стамбуле Фото: Олег Яровиков

Туристам из Башкирии предлагают бесплатную ночь в Стамбуле Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Турецкая авиакомпания расширила географию услуги Stopover in Istanbul. Она доступна туристам, вылетающим из уфимского аэропорта. По информации пресс-службы столичного авиаузла, теперь ночь в Стамбуле можно провести по пути в Африку и Европу.

Stopover in Istanbul — это услуга, которая дает возможность бесплатной ночевки в отеле Стамбула при полетах из Уфы и других российских городов, если стыковка между рейсами в Турции больше 20 часов.

«Например, туристы могут воспользоваться этой возможностью, если летят в Прагу, Вену, Рим, Париж, Белград, Баку, Бухарест, Мюнхен, Гамбуг, Дюссельдорф и страны Африки», — пояснили в пресс-службе аэропорта «Уфа».

Пассажир эконом-класса бесплатно может разместиться в четырехзвездочной гостинице с завтраком на одну ночь в районе Султанахмет. Пассажир бизнес-класса — в гостинице 5 звезд с завтраком на две ночи в районе Таксим.

Среди правил предоставления услуги: она действительна для билетов, оформленных с 1 июня текущего года; вылет должен осуществляться из России в Северную и Южную Америку, Азию и Дальний Восток; предложение распространяется только на билеты, оформленные в оба конца, при условии возврата в Россию; предварительное бронирование.

Этой услугой не могут воспользоваться не достигшие 18 лет несопровождаемые пассажиры. Заявки на бронирование гостиницы в рамках программы Stopover in Istanbul необходимо направлять на электронную почту: FREEHOTELRUSSIA@THY.COM.

Когда запрос будет обработан сотрудником авиакомпании, пассажиру направят ваучер на размещение в гостинице.

Теги: туризм, отдых, услуги, аэропорт
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