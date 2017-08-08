В Башкирии назван средний размер пособия по безработице Фото: Андрей Старостин В Башкирии назван средний размер пособия по безработице Фото: Андрей Старостин

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минтруд Башкортостана назвал средний размер пособия по безработице в республике за июль. По сравнению с июнем он незначительно вырос и достиг 4282 рубля.

Минимальный размер пособия равен 977,5 рубля, максимальный — 5635 рублей.

«По данным на 1 августа, минимальный размер пособия по безработице получают в республике 7,5 тысячи человек, максимальный — 12,7 тысячи официально зарегистрированных безработных», — сообщила агентству «Башинформ» пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения региона Роза Кузьменко.