В Башкирии ищут нового руководителя «Башавтотранса» Фото: Олег Яровиков В Башкирии ищут нового руководителя «Башавтотранса» Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минземимущества Башкортостана объявило конкурс на замещение должности руководителя ГУП «Башавтотранс». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 сентября.

В числе предъявляемых требований — высшее образование по профилю предприятия, опыт работы в транспортной сфере, а также стаж на руководящей должности не менее одного года.

Конкурс на должность главы главного государственного перевозчика проводится в два этапа. Претендентам предстоит пройти письменное тестирование, а также представить план развития «Башавтотранса».

Получить более подробную информацию о конкурсе можно на сайте Министерства земельных и имущественных отношений Башкортостана.

Как сообщало агентство «Башинформ», месяц назад на должность исполняющего обязанности генерального директора «Башавтотранса» был назначен Разим Махиянов на период проведения конкурсных процедур, с учетом его опыта работы в государственном секторе.

Назначение обусловлено необходимостью улучшения управления предприятием, повышением ответственности руководителя за результаты финансово-хозяйственной деятельности и своевременную выплату зарплаты, создание условий для концентрации производственных активов и экономического роста предприятия.

Бывший гендиректор Тимур Аклаев покинул предприятие в мае, проработав в нем менее двух лет.

В состав ГУП «Башавтотранс» входят 22 филиала, 28 транспортных колонн в городах и селах, 19 автовокзалов, шесть автостанций и 59 кассовых пунктов. Автобусный парк составляет 1,9 тысячи единиц.

Уставный капитал предприятия — 1,52 млрд рублей. За первые шесть месяцев текущего года выручка от реализации продукции составила 1,2 млрд рублей. Стоимость основных средств — 1,18 млрд рублей. «Башавтотранс» отработал первое полугодие с убытком в размере 136,9 млн рублей. Численность работников превышает 5,7 тысячи человек.