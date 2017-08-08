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Рост цен на газ для населения Башкирии не превысит 3,9 процента - Госкомитет по тарифам

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане рост цен на природный газ, реализуемый населению с 1 июля этого года, не превысит 3,9 процента. Об этом сообщили на заседании коллегии Госкомитета республики по тарифам.

Цены на природный газ для населения со второго полугодия текущего года установлены постановлением Госкомитета «Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» населению Республики Башкортостан».

Теги: тарифы, газ
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