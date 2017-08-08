В Башкирии началась уборочная страда Фото: автор В Башкирии началась уборочная страда Фото: автор

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На полях Башкортостана начались уборочные работы. Отличительной особенностью этого года является то, что одновременно с озимыми зерновыми и зернобобовыми культурами идет уборка яровых культур. В частности, гороха, ячменя и овса.

По последней информации Минсельхоза региона, озимые зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади более 10 тысяч га. Площадь скошенных яровых превысила 5 тысяч га.

Среди районов по урожайности озимой ржи лидирует Мелеузовский — 34 центнера с гектара. По озимой пшенице — Стерлитамакский район, хлеборобы которого собирают с каждого гектара по 35 центнеров зерна.