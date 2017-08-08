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1 сентября в Башкирии - нерабочий праздничный день

ОБЩЕСТВО

1 сентября в Башкирии - нерабочий праздничный день Фото: Олег Яровиков

1 сентября в Башкирии - нерабочий праздничный день Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В соответствии с постановлением правительства Башкортостана, 1 сентября 2017 года в связи с празднованием Курбан-байрама объявлено нерабочим праздничным днем.

В этом году нерабочий праздничный день Курбан-байрам приходится на пятницу, поэтому продолжительность работы в четверг 31 августа 2017 года сокращается на один час.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходными днями в Башкортостане в связи с празднованием Курбан-байрама являются 1, 2 и 3 сентября.

На основании статьи 120 Трудового кодекса Российской Федерации при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день Курбан-байрам в число календарных дней отпуска не включается, пояснили в пресс-службе Минтруда региона.

Теги: Курбан-байрам
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