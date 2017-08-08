В Башкирии стипендии студентов проиндексируют почти на 6% Фото: Олег Яровиков В Башкирии стипендии студентов проиндексируют почти на 6% Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане, как и по всей России, стипендии студентов будут проиндексированы на 5,9 процента. Газета «Известия» со ссылкой на слова министра образования и науки РФ Ольги Васильевой пишет, что уже заключены соглашения со всеми образовательными учреждениями о предоставлении субсидий на выплату стипендий.

Глава ведомства отметила, что повышение размера выплат студентам российских вузов начнется с начала учебного года.

«По всем федеральным вузам документ рассылается одинаково и одновременно. Никаких отличий БашГУ от других университетов не будет. Как только учредитель изъявит свою волю, так и будет. Во всех федеральных вузах регионов страны всё будет одинаково», — прокомментировал агентству «Башинформ» проректор по учебной работе республиканского вуза Юлай Янбаев.