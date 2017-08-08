В Уфе дочь известного певца Фарита Бикбулатова подарила музею им. Нестерова его картины Фото: автор













В Уфе дочь известного певца Фарита Бикбулатова подарила музею им. Нестерова его картины Фото: автор

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В первый день рождения легендарного певца и художника-любителя, народного артиста Башкортостана Фарита Бикбулатова, который культурная общественность отмечает без него, состоялось яркое событие. Четыре работы, талантливо выполненные рукой мастера, были переданы сегодня в дар Художественному музею им. Нестерова. Дочь Гульнара Бикбулатова передала картины отца в руки директора музея Айрата Терегулова. Это пейзажи и цветочные композиции, наполненные любовью к природе родного края и отличающиеся ярким колоритом.

«Любой выезд отца на родину, прогулки по городу, моменты вдохновения приводили к появлению новых работ. Картин у папы очень много, но я выбрала работы, которые передают доброту, настроение папы, — сказала Гульнара Фаритовна. — Будучи скромным человеком, он категорически был против того, чтобы выставлять, продавать работы. Единственная его выставка прошла в доме народного творчества. Часть картин увезли на родину, где организовывается музей».

На событии присутствовала министр культуры РБ Амина Шафикова.

«Его голос сопровождал людей в радостные и нелегкие минуты. Сегодня у нас такое ощущение, что он находится с нами рядом. Сегодня мы понимаем, насколько он был богат духом и как любил свою родину. Это мы слышим в его песнях и видим в тех работах, которые здесь представлены», — сказала министр.

На церемонии звучали записи песен Фарита Бикбулатова. Собрались также его земляки по Зилаирскому району, родственница — популярная певица Гульсум Бикбулатова.

«Наш музей имеет замечательную традицию дарения картин. Это традиция нестеровская: наш музей был сформирован благодаря дару Михаила Васильевича Нестерова, а затем эту миссию дарения продолжили члены его семьи и другие художники», — отметила искусствовед, заместитель директора музея Светлана Игнатенко. Она подчеркнула, что сегодняшнее событие происходит в юбилейный год 155-летия Михаила Нестерова и 135-летия Давида Бурлюка.

Фарит Бикбулатов (1936-2016) — популярный и любимый исполнитель песен башкирской эстрады, внесший большой вклад в развитие национального профессионального искусства. Песни «Етегән шишмә», «Аҡҡош күле», «Уҙып барған ғүмер», «Сәскәйҙәрең толом-толом», «Гармунлы йәшлек» и другие в его исполнении полюбились тысячам слушателей, постоянно звучали на радио и телевидении. Почетный гражданин города Уфы, народный артист Республики Башкортостан Фарит Бикбулатов в последние годы жизни предстал перед зрителями и как талантливый художник.