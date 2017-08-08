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8 августа Вторник

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8 августа - три года первой победе ФК «Уфа» в Премьер-лиге

СПОРТ

8 августа - три года первой победе ФК «Уфа» в Премьер-лиге Фото: Дмитрий Слезин

8 августа - три года первой победе ФК «Уфа» в Премьер-лиге Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Во вторник, 8 августа, пройдут две игры 5 тура чемпионата российской футбольной Премьер-лиги сезона 2017/18. В одной из них в Перми местный «Амкар» примет футбольный клуб «Уфа».

Интересно, что сегодня небольшой юбилей — ровно три года назад там же в Перми дебютант РФПЛ «Уфа» одержал свою первую победу в элитной лиге — 1:0. Тогда гол с пенальти забил бразилец Марсиньо, ныне играющий в Турции.

На сегодняшний день уфимский клуб, выступающий без поражений, занимает четвертое место в турнирной таблице, уступая питерскому «Зениту» и московскому «Локомотиву», а также грозненскому «Ахмату», у которого выиграл в недавней встрече в Уфе — 3:2.

Хозяева поля на стадионе «Звезда» после четырех встреч не забили ни одного мяча и все матчи проиграли. Так что тренерское кресло под Гаджи Гаджиевым уже смотрит в сторону нового кандидата.

Встреча в Перми начнется в 17.30 мск. Трансляции — на телеканалах БСТ и Матч ТВ.

Теги: Футбол, РФПЛ
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