На стройплощадке компании «Талан» прошел конкурс профмастерства «Лучший по профессии» Фото: компания «Талан»

















На стройплощадке компании «Талан» прошел конкурс профмастерства «Лучший по профессии» Фото: компания «Талан»

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

На строительной площадке компании «Талан» прошел XI республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший штукатур строительного комплекса РБ».

Компания «Талан» уже 15 лет строит дома в различных регионах России: Ижевск, Пермь, Набережные Челны, Уфа, Тверь, Тюмень, Хабаровск. И впервые в Уфе предложила свой объект для проведения такого знакового мероприятия. Квартал Энтузиастов принял на своей площадке лучших из лучших штукатуров республики.

Алексей Туров, главный инженер компании «Талан» в Уфе:

— Мы рады приветствовать участников конкурса на мероприятии республиканского масштаба. К нам приехали лучшие профессионалы своего дела с различных регионов нашей республики. Радует, что проводятся такие мероприятия. Они повышают престиж строительной профессии, объединяют людей, совершенствуют их трудовые навыки. Именно на соревнованиях можно поделиться своим мастерством, так сказать, показать мастер-класс своим коллегам.

С 2007 года представители рабочих специальностей соревнуются за право называться лучшими. Для каждой профессии — отдельная номинация, всего их четыре: каменщики, плиточники, маляры и штукатуры. В качестве места проведения обычно выбирают действующие строительные объекты республики. Почему Квартал Энтузиастов получил право проведения конкурса, объясняет начальник отдела промышленности строительных материалов, строительной индустрии и новых технологий регионального Госкомитета по строительству и архитектуре Сергей Турсуков:

— Организатор и площадка для проведения конкурса тщательно выбираются. Это должен быть надежный застройщик, чтобы не было проблем. Выбирается такой объект, где можно показать уровень, какие-то достижения. Не каждая площадка у нас в республике может похвастаться качеством работ, качественным их выполнением и в срок. Предпочтение отдается той площадке, которая всем этим требованиям соответствует и на ней участники конкурса могли бы не только показать себя, но и чему-то научиться, увидеть что-то новое, и наладить контакты, которые в дальнейшем помогут совершенствоваться и повышать свой уровень. Квартал Энтузиастов компании «Талан» наиболее подходящий объект для проведения такого рода мероприятий.

В борьбе за звание «Лучший штукатур» выступили 24 специалиста — представители 12 строительных организаций Республики Башкортостан, которые на практике показали свои умения и сдали теоретический экзамен. Оценка участников конкурса по балльной системе осуществлялась экспертной группой и конкурсной комиссией. Реальные квартиры Квартала Энтузиастов стали местом состязаний, поэтому на конкурсантах лежала большая ответственность, ведь после них в этих домах будут жить люди, поэтому работу нужно было сделать качественно и при этом не забывать про ограниченное время.

По итогам конкурса на торжественном закрытии все участники были награждены благодарственными письмами и поощрительными призами, а победителям были вручены дипломы и ценные подарки.

Так как данная номинация была заключительной в этом году, первые лица и представители Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре, Республиканской организации Башкортостана Профсоюза строителей России, АРООР «Союз строителей Республики Башкортостан», АСРО «Межрегиональный строительный союз», АССРО «БашстройТЭК» и компании «Талан» поздравили конкурсантов с наступающим профессиональным праздником Днём строителя и высказали надежду встретиться в следующем году и снова проявить свои умения в столь важных республиканских конкурсах «Лучший по профессии».