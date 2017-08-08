В России появится школьное телевидение Фото: «РИА Новости» В России появится школьное телевидение Фото: «РИА Новости»

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В России запустят проект школьного телевидения. Дети сами будут создавать новости страны, мира и своего региона для трансляции в стенах школ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра образования и науки РФ Ольгу Васильеву.

Министр не считает это чем-то невозможным, так как во многих российских школах телевидение уже существует.

«У нас это было через школьное радио, и было несколько телевизионных попыток еще в недавнем прошлом. Я думаю, что это хорошее дело», — приводит издание слова Ольги Васильевой.

По ее словам, больших затрат проект не вызовет, так как для школьного телевидения не нужна дорогостоящая техника, а возможности для трансляции на большой экран есть в каждой школе.