Как в Башкирии боролись против планировочного нигилизма в архитектуре Фото: Книжная палата РБ Как в Башкирии боролись против планировочного нигилизма в архитектуре Фото: Книжная палата РБ

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

О вопросах массового строительства и связанных с ним проблемах индустриализации, типизации и стандартизации, подготовке кадров архитекторов, борьбе с планировочным нигилизмом в архитектуре рассказала газета «Красная Башкирия» в июне 1937 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«16 июня открылся первый Всесоюзный съезд советских архитекторов. В зале Дома Союзов собрались лучшие люди советской архитектуры», — информирует издание.

«Во всей необъятной нашей стране, где быстро растет благосостояние трудящихся масс всех национальностей, проводится огромная работа по перепланировке и реконструкции старых городов и по созданию новых социалистических городов и районов. Прежние некультурные, грязные провинциальные города царской империи превращаются в благоустроенные центры советских национальных республик. Примером этого может служить город Уфа — центр орденоносной автономной Башкирии», — рассказали делегаты съезда.

Вместе с тем, на съезде и звучала острая критика. Наиболее слабым участком в архитектурно-планировочном и строительном деле называлась планировка городов. «Серьезные ошибки допускаются в подборе кадров. Из-за отсутствия на местах планировщиков проектирующие организации часто передоверяют эту работу случайным людям, недостойным звания советского архитектора», — сообщает газета.

В качестве одной из основных и главных причин, почему в деле планировки городов допускается столько ошибок, издание называет совершенное отсутствие обмена опытом между различными проектными и республиканскими организациями. Каждая проектная организация, каждая республиканская организация идет своим самостоятельным путем, делает свои самостоятельные ошибки, имеет свои достижения, которых другие не знают и не используют. И никто решительно ни в центре, ни на местах не занялся вопросом о том, чтобы объединить этот опыт, постоянно, оперативно делать из него практические выводы, необходимые для того, чтобы направлять планировочное дело, столь сложное и новое, по правильному руслу, сетует газета.

Издание призывает «бороться с планировочным нигилизмом, с теми, которые, ратуя, якобы, против излишеств, на самом деле нередко защищают идеи полной ликвидации планировки».

«Строительство эпохи социализма не только в городе, но и в деревне преследует цель — дать сооружениям такое архитектурное оформление, которое воспевало бы силу и мощь нашего строя, этот вопрос, бесспорно, очень большой и требует к себе серьезного внимания», — высказывает свою точку зрения в газете председатель союза советских архитекторов Башкирии Калимуллин.

«Несмотря на это, вопросами планировки колхозного села, вопросами проектирования отдельных зданий села в Башкирии никто не занимается. Вопрос колхозного строительства и архитектуры должен привлечь внимание всей партийной и советской общественности. Наркомзем и Наркомпрос немедленно должны организовать типовое проектирование клубов и изб-читален, жилищ, парков для колхозного села. Счастливый труд, веселая и зажиточная жизнь колхозников должны найти отражение в облике каждого жилого дома, каждого клуба, избы-читальни и в системе организации самого плана наших колхозных сел», — считает архитектор.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.