В Уфе дата начала учебного года снова переносится Фото: Олег Яровиков В Уфе дата начала учебного года снова переносится Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе дата начала учебного года снова может сдвинуться. Ранее Министерство образования РБ поясняло, что из-за совпадения 1 сентября с Курбан-байрамом — выходным днем состоится перенос на 2 или 4 сентября по решению самих школ.

Однако сегодня, как сообщает «Комсомольская правда», на оперативном совещании в мэрии решение о переносе Дня знаний подверглось критике. Возник вопрос также о дате открытия новых школ, которое традиционно приурочивается к празднику. Вопрос пока остается открытым, Управлению образования Уфы дано поручение дополнительно проработать вопрос с министерством образования и родительскими комитетами. Агентство «Башинформ» будет следить за развитием событий.