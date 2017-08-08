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8 августа Вторник

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В Уфе дата начала учебного года снова переносится

ОБЩЕСТВО

В Уфе дата начала учебного года снова переносится Фото: Олег Яровиков

В Уфе дата начала учебного года снова переносится Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе дата начала учебного года снова может сдвинуться. Ранее Министерство образования РБ поясняло, что из-за совпадения 1 сентября с Курбан-байрамом — выходным днем состоится перенос на 2 или 4 сентября по решению самих школ.

Однако сегодня, как сообщает «Комсомольская правда», на оперативном совещании в мэрии решение о переносе Дня знаний подверглось критике. Возник вопрос также о дате открытия новых школ, которое традиционно приурочивается к празднику. Вопрос пока остается открытым, Управлению образования Уфы дано поручение дополнительно проработать вопрос с министерством образования и родительскими комитетами. Агентство «Башинформ» будет следить за развитием событий.

Теги: День знаний
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