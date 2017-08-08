В Уфе девушка за рулем «Киа Рио» едва не погибла, врезавшись в отбойник Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk В Уфе девушка за рулем «Киа Рио» едва не погибла, врезавшись в отбойник Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на трассе М7, в районе поселка 8 марта, вечером 7 августа произошло серьезное дорожное происшествие. Пл предварительным данным, девушка за рулем «Киа Рио» не справилась с управлением — автомобиль занесло, после чего он врезался в отбойник. Иномарка получила значительные механические повреждения. В группе «Дорожный патруль Уфа» сообщается, что серьезных травм автолюбительница не получила.