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8 августа Вторник

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В Уфе девушка за рулем «Киа Рио» едва не погибла, врезавшись в отбойник

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе девушка за рулем «Киа Рио» едва не погибла, врезавшись в отбойник Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

В Уфе девушка за рулем «Киа Рио» едва не погибла, врезавшись в отбойник Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на трассе М7, в районе поселка 8 марта, вечером 7 августа произошло серьезное дорожное происшествие. Пл предварительным данным, девушка за рулем «Киа Рио» не справилась с управлением — автомобиль занесло, после чего он врезался в отбойник. Иномарка получила значительные механические повреждения. В группе «Дорожный патруль Уфа» сообщается, что серьезных травм автолюбительница не получила.

Теги: ДТП
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