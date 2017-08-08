Какие книги больше всего любят читать россияне - опрос Фото: Олег Яровиков Какие книги больше всего любят читать россияне - опрос Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Министерстве образования и науки России подвели итоги акции #МояГлавнаяКнига. Опрос русскоязычных пользователей аккаунтов Минобрнауки в социальных сетях проходил в течение июля. В нем приняли участие более пяти тысяч человек, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам опроса был составлен Топ-15 книг #МояГлавнаяКнига.

На первом месте оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Именно эта книга стала главной для большинства участников акции.

Второе место досталось серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Тройку лидеров замыкает «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери.

В «пятерку» также вошли эпический роман «Война и мир» Льва Толстого и повесть-сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

Шестое место участники акции #МояГлавнаяКнига отдали произведению «Три товарища» Эриха Марии Ремарка.

Седьмое место — роману «Преступление и наказание» Федора Достоевского.

Восьмое место получил «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо.

На девятом месте — «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.

Замыкает десятку приключенческий роман «Два капитана» Вениамина Каверина.

Одиннадцатое место получила книга «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте.

Двенадцатое — «Евгений Онегин» Александра Пушкина.

Замыкают Топ-15 любимых книг «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, «Анна Каренина» Льва Толстого и «Капитанская дочка» Александра Пушкина.