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Сегодня производство «Каустик» БСК отмечает свой день рождения

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ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Сегодня производство «Каустик» БСК отмечает свой день рождения Фото: БСК

Сегодня производство «Каустик» БСК отмечает свой день рождения Фото: БСК

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

8 августа 1964 года был подписан акт приемки в эксплуатацию первой очереди Стерлитамакского химического завода, а уже в конце 70-х годов предприятие становится лидером по выпуску каустической соды в СССР.

Производство «Каустик» БСК по-прежнему в числе лидеров. Предприятие выпускает 32% ПВХ, 18% каустической соды и 15% кабельных пластикатов в России. Специалистами компания освоена сложная технология производства терефталоилхлорида, качество которого не уступает производителям ТФХ известных мировых лидеров. Башкирская содовая компания является единственным в России производителем синтетического флокулянта ВПК-402 – полиэлектролита катионного типа.

Продукцию «Каустика» используют предприятия химического, нефтегазового, металлургического и оборонного комплекса, применяется она и для производства товаров широкого потребления.

БСК не привыкла останавливаться в своем развитии. Сегодня компания реализует инновационные проекты, модернизирует производство, наращивает мощности. Планомерная работа в области качества, повышение конкурентоспособности продукции, успешное функционирование интегрированной системы менеджмента, действующей на предприятии, ее постоянное совершенствование — задачи, над которыми в БСК трудятся постоянно.

Теги: БСК, Каустик
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