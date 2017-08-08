В Башкирии ожидаются грозы и сильный ветер - МЧС Фото: автор В Башкирии ожидаются грозы и сильный ветер - МЧС Фото: автор

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что 8 августа ожидается переменная облачность, днем местами небольшой кратковременный дождь, по северо-западу до умеренного. В отдельных районах прогнозируются грозы. Ветер переменных направлений 0-5 м/с, днем шквалистое усиление до 17 м/с. Температура воздуха в светлое время суток составит +21, +26 градусов, по югу до 30. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В МЧС напомнили правила поведения во время грозы.

Находясь у водоема, следует отойти от берега, не прятаться в пойменных кустах, спуститься с возвышенного места в низину.

В лесу во время грозы нужно укрыться на низкорослом участке, следует держаться подальше от высоких деревьев и тем более не прикасаться к их стволам.

В горной местности при приближении грозы надо постараться спуститься с возвышенностей — хребтов, холмов, перевалов, вершин.

Опасно быть возле водотоков, так как мелкие трещины, заполненные водой, становятся проводниками электричества. Следует остановиться возле вертикального отвеса, превышающего рост в пять-шесть раз.

В степи или поле, при отсутствии укрытия нужно сесть на корточки в ложбине или овраге. При приближении грозы лечь на землю. Важно знать, что песчаная и каменная почвы безопаснее, чем глинистая. Избегать отдельно стоящих деревьев и рощ, не разговаривать по телефону.

Если гроза застала в автомобиле, не следует из него выходить. При этом не следует дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей. Следует держать закрытыми окна во избежание проникновения молнии в салон.

«Во время грозы нельзя пользоваться мобильным телефоном, так как излучаемые радиоволны «притягивают» молнию. Также радио, телевизоры, электроприборы нужно отключить от сети, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Если вы оказались в опасности или хотите сообщить важную информацию о необходимости проведения спасательных мероприятий, сообщите об этом в Службу спасения — «101», с городского «01». Телефон ГУ МЧС России по РБ: (347) 233-99-99».