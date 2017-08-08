Мобильный платеж по карте МегаФона и Apple Pay поможет детям с нарушением слуха Фото: Мегафон



Мобильный платеж по карте МегаФона и Apple Pay поможет детям с нарушением слуха Фото: Мегафон

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

МегаФон в Уфе продемонстрировал технологию оплаты покупок с помощью собственной банковской карты и системы Apple Pay. Сумма символической покупки, сделанной уфимским блогером Альфией Шайхалисламовой, была увеличена оператором до 10 000 рублей и передана на создание тактильной стены для детей с нарушением слуха.

Банковская карта МегаФона и система мобильных платежей Apple Pay «подружились» сравнительно недавно. Теперь держатели карты могут не носить ее с собой и тем не менее оплачивать покупки с помощью iPhone или iPad. Как это работает, узнали участники мероприятия, посвященного Дню PR-специалиста в Уфе. Одна из обладательниц мобильных устройств от Apple и абонент компании «МегаФон» Альфия Шайхалисламова сделала покупку через Apple Pay и стала таким образом участницей благотворительного проекта. МегаФон увеличил потраченную ею во время демонстрации технологии сумму и передал эти средства для создания тактильной стены в детском саду № 6 г. Уфы.

«В этом детском саду – ребята с нарушениями слуха из всех уголков Башкортостана, и, конечно, хочется, чтобы им на помощь приходили самые прогрессивные образовательные технологии. Поддержка мобильного оператора, который известен своим интересом к инновациям, позволит создать тактильную стену для развития мелкой и крупной моторики, а также для тренировки артикуляционного аппарата детей», – сказала руководитель Центра социальных технологий «Ломая барьеры» Алина Хабирова, которой на мероприятии был передан сертификат на реализацию благотворительный проекта на 10 тысяч рублей.

«Я рада, что стала участником этого полезного проекта для ребят с нарушением слуха. Кроме того, я узнала, что мой iPhone с банковской картой МегаФона может быть еще более функциональным. Получается, что новые технологии делают жизнь удобнее, а особенным детям – помогают развиваться!», – поделилась впечатлениями Альфия Шайхалисламова.

Мобильные платежи не только упрощают жизнь владельцам банковских карт МегаФона, но и приносят приятные бонусы: с 1 августа за каждые 100 рублей, потраченные на оплату товаров и услуг, автоматически начисляется 10 Мб интернет-трафика. А абоненты тарифной линейки «Включайся!» за самый первый «сторублевый» платеж по карте МегаФона получат дополнительный бонус в размере 1 Гб. Трафик, подаренный оператором, абоненты могут использовать в течение года – когда удобно. Более подробная информация о предложении есть на сайте www.megafon.ru