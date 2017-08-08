Башкирия в федеральных СМИ: огонь потребовал жертв, под мост с банкета, не та теперь система

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

Трагедия в деревне Угузево Бирского района, где ночной пожар унес жизни девяти человек, в том числе пятерых детей, стала самым резонансным событием минувших суток в Башкирии. О нем написали все ведущие газеты и агентства, о нем прошли сюжеты по НТВ, РЕН ТВ, «Пятому каналу», «ТВ Центру», о нем рассказали и на «Эхе Москвы». Перечислены поименно жертвы (РЕН ТВ), объявление траура Главой Башкирии (почти все), новое требование Главы РБ установить дымовые датчики.

Как и подавляющее большинство, «Эхо Москвы» сообщает, что пожар произошел, «по предварительным данным, из-за неисправности электропроводки». Кому-то ближе версия про непотушенную сигарету.

И только «Интерфакс-Россия» в материале «Погибли в огне» отвергает эту стандартную версию о причинах загорания, и, хотя и вскользь, приводит слова очевидца, объясняющие причину столь тяжелых последствий: подняться на второй этаж, где и находились все погибшие, было невозможно из-за плавящихся натяжных потолков и других пластиков, которыми деревянный сруб был обшит и изнутри, и снаружи. Какая бы не была причина возгорания, а гореть было чему. Недаром тушили огонь пожарные почти четыре часа.

Другое торжество – уже в Уфе – завершилось менее печально, но тоже заставляет задуматься. «Известия» под заголовком «В Уфе 15 человек отравились на банкете в кафе» рассказывают, что в Уфе 15 человек отравились на банкете в местном кафе «Белый мост». У пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция. По данным Роспотребнадзора, массовое отравление произошло в минувшую субботу. РЕН ТВ тоже не могло не заметить такого события и не усилить: «Опасный банкет: 15 человек отравились в кафе Уфы», хотя никакой опасности для жизни отравившихся не было. Сами понимаете.

Но если в кафе отравляют уфимцев, то уфимцы отравляют саму Волгу. ТАСС в статье «Медведев в Волгограде проведет совещание по экологической охране Волги» приводит данные Росприроднадзора по ПФО: «почти 40% сточных вод попадает в Волгу в неочищенном виде. Больше всех регионов Волгу загрязняют Татарстан, Башкирия и Нижегородская область». Среди основных ингредиентов неочищенных стоков в ведомстве фиксируют нефтепродукты, фенолы, а также соединения железа. Серьезной проблемой является неудовлетворительное состояние очистных сооружений округа. Чтобы с этим как то бороться, участники совещания обсудят приоритетный проект «Оздоровление Волги».

«Эхо Москвы» напоминает, что «Арбитражный суд Башкирии проведет сегодня очередное заседание по иску «Роснефти» к АФК «Система». А тем временем Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил в силе решение Арбитражного суда Башкирии, который ранее наложил арест на имущество АФК «Система» по иску «Роснефти». Об этом сообщает ТАСС «Суд отклонил жалобу АФК «Система» на арест активов по иску «Роснефти», и повторяют «Коммерсантъ»: «Активы «Системы» не выбрались из-под ареста», и «Lenta.ru»: «Суд отклонил жалобу АФК «Система» на арест активов».