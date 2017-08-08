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8 августа Вторник

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Прокурор Башкирии проведет прием граждан в Янаульском районе

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

Прокурор Башкортостана Андрей Назаров утром 9 августа проведет прием граждан по вопросам обжалования действий или бездействий, а также решений должностных лиц органов власти, местного самоуправления, правоохраны, учреждений и организаций, расположенных в Янаульском районе республики.

Прием состоится в здании местной администрации по адресу: город Янаул, улица Азина, 30.

Необходима предварительная запись по телефонам: 8 (34760) 5-44-67 (администрация района), 8 (34760) 5-54-99 (прокуратура района).

За дополнительной информацией следует обращаться в прокуратуру республики по телефону: 8(347) 276-28-46.

Начало приема граждан в 10 часов 30 минут.

Теги: прокуратура, прием граждан
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