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7 августа Понедельник

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В Башкирии назвали самые успешные и активные города по работе с общественными инициативами

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии назвали самые успешные и активные города по работе с общественными инициативами Фото: Станислав Шахов

В Башкирии назвали самые успешные и активные города по работе с общественными инициативами Фото: Станислав Шахов

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Министерство финансов Башкортостана подвело итоги программы общественных инициатив. РБК-Уфа со ссылкой на данные пресс-службы ведомства сообщает, что всего на конкурс от городов поступило 111 заявок. Самыми успешными стали Сибай (победа шести заявок из шести) и Межгорье (пять из пяти заявок). Самые активные города — Нефтекамск (подано 20 заявок, победило 14) и Стерлитамак (подано 22 заявки, победило 11). От Уфы на конкурс было отправлено 34 заявки, прошли отбор восемь.

Разработчики программы отмечают, что в этом году наблюдается увеличение проектов, связанных с благоустройством и ремонтом объектов образования. В числе востребованных проектов – дороги, водоснабжение, обустройство мест захоронения, объекты культуры, детские и спортивные площадки, а также проекты, связанные с противопожарной безопасностью.

Общий объем финансирования программы в 2017 году составит более 445 млн рублей. Из них 299,6 млн — из бюджета региона, 59,8 млн – из местных бюджетов, 47,7 млн – вклад населения и 38,3 млн рублей – спонсорские деньги.

Самые дорогие проекты — капремонт системы водоснабжения деревни Северной в Стерлитамакском районе — 3,88 млн, ремонт и восстановление дороги в деревне Новая Казанковка в Мелеузовском районе — 3,25 млн, ремонт участка дороги и сети водоснабжения в Нефтекамске — 1,8 и 1,77 млн рублей, соответственно.

Теги: Минфин РБ, общественные инициативы
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