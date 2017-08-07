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7 августа Понедельник

Уфа   °

Уфимский парк имени Якутова украсят лучшие граффити-рисунки

ОБЩЕСТВО

Уфимский парк имени Якутова украсят лучшие граффити-рисунки Фото: автор

Уфимский парк имени Якутова украсят лучшие граффити-рисунки Фото: автор

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе стартовал открытый конкурс на лучший граффити-рисунок на поверхности сооружений. Состязание проводится в Советском районе города с целью развития и поддержки творческого потенциала населения. Конкурс включает тематику сюжетов из мультфильмов и сказок разных поколений. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел администрации района.

Заявки для участия в очном этапе конкурса принимаются до 20 августа этого года по электронной почте: graffiti.ufa-2017@mail.ru. С 23 по 27 августа пройдет реализация лучших граффити-проектов на специальной площадке в центральном парке столицы.

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 273-33-12.

Организаторами конкурса являются местная администрация и парк имени И. Якутова.

Теги: граффити, конкурс, творчество
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