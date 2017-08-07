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7 августа Понедельник

Уфа   °

В Уфе установили новые дорожные знаки

ОБЩЕСТВО

В Уфе установили новые дорожные знаки Фото: пресс-служба администрации Уфы

В Уфе установили новые дорожные знаки Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе, в сквере по улице Революционной — от ул. Ленина до ул. Цюрупы, появились дорожные знаки «Пешеходный переход» и «Пешеходная зона». Меры приняты в рамках организации дорожного движения и обеспечения безопасности пешеходов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Знак 5.33 «Пешеходная зона» обозначает место, где начинается территория, на которой разрешено движение только пешеходов, а также велосипедистов. Здесь запрещено движение всех механических транспортных средств.

Часто водители игнорируют знаки дорожного движения, продолжая парковаться в привычном месте. В ведомстве предупредили, что на этом участке дороги работает эвакуатор. Нарушителю придется заплатить штраф, а также потратить время, чтобы забрать свой автомобиль со штрафстоянки, оплатив еще услуги эвакуатора.

Теги: дорожные знаки, ПДД
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