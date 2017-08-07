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7 августа Понедельник

Уфа   °

В Башкирии проводится доследственная проверка по факту гибели работника «Кроношпана»

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии проводится доследственная проверка по факту гибели работника «Кроношпана» Фото: Андрей Старостин

В Башкирии проводится доследственная проверка по факту гибели работника «Кроношпана» Фото: Андрей Старостин

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В полицию 3 августа этого года поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на территории ООО «Кроношпан Башкортостан». Уфимский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту причинения смерти по неосторожности, из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Предварительно установлено, что в этот день водитель автопогрузчика разгружал деревянные опилки на механизированном автомобиле «Volvo». Он не предполагал, что нарушение правил по технике безопасности и охране труда приведет к тяжким последствиям. Работник не убедился, что в зоне намеченного маневра нет людей. Он привел в движение автопогрузчик и наехал на 58-летнего сотрудника предприятия. От полученных травм тот скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, прокомментировали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

Теги: ЧП, причинение смерти по неосторожности, СКР по РБ
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