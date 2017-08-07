Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.32

EUR 71.68

7 августа Понедельник

Уфа   °

В Уфе «кречеты» вернулись на опасные участки дорог

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе «кречеты» вернулись на опасные участки дорог Фото: Олег Яровиков

В Уфе «кречеты» вернулись на опасные участки дорог Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимские «кречеты» вернулись в свои «гнезда». На опасных участках дорог вновь установили камеры фото- и видеофиксации. Об этом сообщает сайт «Комсомольская правда-Уфа».

Технику снимали для очередного обслуживания и проверок с улиц Сельской Богородской, Менделеева, проспекта Салавата Юлаева. На аппаратуре изменили параметры фиксации нарушений ПДД.

Пока «кречеты» находились на обслуживании, в соцсети появились слухи, что камеры будут следить не только за соблюдением скоростного режима и за выездом на встречную полосу, но и за ремнями безопасности.

В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции слухи опровергли — новые функции технике не добавили.

«Кречет» – один из новейших стационарных и многоцелевых комплексов автофиксации нарушений ПДД путем определения пространственных координат. Система может следить сразу за несколькими полосами движения.

Теги: ГИБДД, камеры видеофиксации
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть