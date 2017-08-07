В Уфе «кречеты» вернулись на опасные участки дорог Фото: Олег Яровиков В Уфе «кречеты» вернулись на опасные участки дорог Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимские «кречеты» вернулись в свои «гнезда». На опасных участках дорог вновь установили камеры фото- и видеофиксации. Об этом сообщает сайт «Комсомольская правда-Уфа».

Технику снимали для очередного обслуживания и проверок с улиц Сельской Богородской, Менделеева, проспекта Салавата Юлаева. На аппаратуре изменили параметры фиксации нарушений ПДД.

Пока «кречеты» находились на обслуживании, в соцсети появились слухи, что камеры будут следить не только за соблюдением скоростного режима и за выездом на встречную полосу, но и за ремнями безопасности.

В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции слухи опровергли — новые функции технике не добавили.

«Кречет» – один из новейших стационарных и многоцелевых комплексов автофиксации нарушений ПДД путем определения пространственных координат. Система может следить сразу за несколькими полосами движения.