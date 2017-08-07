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8 августа в двух районах Уфы отключат воду

ОБЩЕСТВО

8 августа в двух районах Уфы отключат воду Фото: Олег Яровиков

8 августа в двух районах Уфы отключат воду Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении воды из-за проведения ремонтных работ 8 августа в двух районах башкирской столицы.

Завтра с 10 до 21 часа в Орджоникидзевском районе холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:

ул. Ульяновых 46;

ул. Кольцевая, 48, 50, 52, 56, 58;

ул. Калинина, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 35, 37;

ул. Архитектурная, 5а;

ул. Победы, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37;

пер. Шкаповский, 4, 4а, 5, 6, 8, 8/1, 10.

В Кировском районе с 11 до 17 часов холодную воду отключат на ул. Бехтерева, 4, 8/1, 12.

Теги: Уфаводоканал, отключение воды
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