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7 августа Понедельник

Уфа   °

В Уфе таксист-наркоман врезался в асфальтовый каток, погибла пассажирка

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе таксист-наркоман врезался в асфальтовый каток, погибла пассажирка Фото: Андрей Старостин

В Уфе таксист-наркоман врезался в асфальтовый каток, погибла пассажирка Фото: Андрей Старостин

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в том, что по его неосторожности в ДТП погиб человек, когда он сел за руль в нетрезвом состоянии.

В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что в мае этого года ночью обвиняемый в состоянии наркотического опьянения выполнял заказ службы такси на автомобиле «Лада Гранта». Проезжая по улице Сельской Богородской со скоростью свыше 50 км/ч, водитель не справился с управлением и врезался в стоявший у обочины асфальтовый каток. Находившаяся в салоне машины 42-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве.

Теги: ДТП, суд, прокуратура
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