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7 августа Понедельник

Уфа   °

В Израиле готовят книгу о башкирских восстаниях

КУЛЬТУРА

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Израиле готовят книгу о башкирских восстаниях. Над ней работает гражданин Израиля, уроженец Башкортостана Равиль Садыков. Ранее агентство «Башинформ» сообщало о его переводах башкирского народного эпоса «Урал-батыр» и башкирских сказок на иврит.

«Сейчас я работаю над романом, который будет посвящен башкирским восстаниям. Но это не исторический сборник, а мое собственное, вольное изложение этой темы. Я придумал, на мой взгляд, оригинальную модель и попытаюсь проанализировать события 1735-1736 годов. Это будет история башкирской семьи в ракурсе событий, разворачивающихся в этот период», — рассказал автор корреспонденту агентства «Башинформ».

Недавно писатель завершил работу над новой книгой на иврите. Дилогия называется «Мамзер» («Незаконнорожденный»). Она посвящена взаимоотношениям в израильском обществе и тем противоречиям, которые существуют между светской и религиозной его частью общества. Свою книгу Равиль Садыков планирует издать в Израиле.

Теги: литература, книгоиздание, башкиры за рубежом
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