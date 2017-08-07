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7 августа Понедельник

Уфа   °

В Башкирии парнокопытные устроили «разборки» на капоте машины - видео

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии парнокопытные устроили «разборки» на капоте машины - видео Фото: bash.dtp.official

В Башкирии парнокопытные устроили «разборки» на капоте машины - видео Фото: bash.dtp.official

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане парнокопытные устроили «разборки» на капоте машины. Очевидцы сняли на видео, как в селе Старосубхангулово Бурзянского района один козел забрался на припаркованный автомобиль ВАЗ, а другой пытается его достать, пуская в дело рога.

Больше всего досталось капоту машины, так как козел вставал на дыбы и со всей силы бил по нему копытами, не пуская противника на свою территорию. Видимо, так животные выясняли, кто из них главнее. Опубликованное в соцсети видео стало активно обсуждаться подписчиками автогруппы.

Большинство сошлись во мнении, что свидетелям случившегося не стоило умиляться «разборкам» парнокопытных и снимать на видео, а нужно было спугнуть животных, чтобы они перестали портить чужое имущество.

Теги: животные, транспорт
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