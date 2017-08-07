Башкирская этно-группа «Zaman» претендует на премию Russian World Music Awards

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирская этно-группа «Zaman» из Москвы претендует на премию в области этнической музыки Russian World Music Awards. Коллектив представляет «Ай нуры» («Колыбельная»). Исполнитель или группа, набравшая больше «лайков» и отзывов в группе премии «ВКонтакте», получит приз зрительских симпатий.

Этно-шоу-проект «Zaman» — группа, выступающая в жанре World Music. Группа создана в декабре 2013 года гитаристом и продюсером Радмиром Муфтахиным из выпускников музыкальных учебных заведений Башкортостана, продолжающих профессиональное образование в лучших вузах Москвы. Главная идея проекта — показать традиции башкирской народной музыки, их преломление в современном искусстве.

В 2016 году зрительский приз первой в России премии в области этнической музыки «Russian World Music Awards» получили башкирские музыканты — прославленный башкирский кураист-виртуоз Роберт Юлдашев и группа «Курайсы».